Guarani estuda a contratação de zagueiro revelação do Campeonato Gaúcho

O Guarani está de olho em mais um zagueiro para a Série B do Campeonato Brasileiro. Depois de confirmar o experiente Edson Silva, ex-Mirassol, o clube está atrás de Éverton Alemão, do São José-RS, considerado um dos melhores jogadores na posição do Campeonato Gaúcho. Com 24 anos, ele é encarado como uma promessa e deve ganhar espaço em Campinas (SP). A negociação pode ganhar força nos próximos dias.

+ Confira a tabela da Série B do Brasileiro

Revelado nas categorias de base do Caxias-RS, Éverton Alemão atuou também por Santo Ângelo-RS e Juventus, de Jaraguá do Sul (SC), antes de se firmar no São José. Polivalente, o zagueiro também pode atuar como lateral-direito e volante, virando uma peça importante para o técnico Umberto Louzer.

A contratação de Éverton Alemão é uma forma do clube se prevenir de uma possível saída de Fernando Lombardi, que ainda não renovou contrato e deve deixar Campinas. Edson Silva chegou para ser o companheiro de Philipe Maia, que fechou a Série A2 do Campeonato Paulista em alta após o título em cima do Oeste. Anderson é outra opção de zagueiro no elenco.

Outro reforço na mira é o lateral-esquerdo Mascarenhas, que disputou o Campeonato Paulista pelo Botafogo, de Ribeirão Preto (SP). Ele tem vínculo com o Fluminense.