Guarani faz 2 a 0, cola no G-4 e amplia crise do Sampaio Corrêa na Série B

O Guarani não fez a partida dos sonhos neste sábado, mas conseguiu a reabilitação da derrota para o Fortaleza no último final de semana ao ganhar do Sampaio Corrêa, por 2 a 0, no Estádio Castelão, pela 21ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

A segunda vitória seguida como visitante colocou o Guarani na sétima colocação, com os mesmos 32 pontos da rival na Ponte Preta, atrás, porém, no saldo de gols (8 contra 5). Por outro lado, o Sampaio Corrêa chegou ao 11º jogo sem vitória na Série B e amarga a penúltima colocação, com 17 pontos.

O Guarani começou a partida se sentindo em casa e precisou de 15 minutos para abrir o placar. Pará cruzou, a bola passou por todo mundo e encontrou Matheus Oliveira, que dominou e bateu no cantinho de Busatto. O goleiro ainda impediu o segundo em chutes de Jefferson Nem e Rafael Longuine.

Depois, o time alviverde diminuiu o ritmo e viu o Sampaio Corrêa criar boas oportunidades. Bruninho acertou a rede pelo lado de fora, enquanto Maracás e Bruno Moura cabecearam para fora. Aos 44 minutos, Willian Oliveira foi expulso e deixou os donos da casa com um homem a menos.

Apesar de ter um homem a mais, o Guarani não conseguiu se impor diante do Sampaio Corrêa e ficou perto de levar o empate em algumas oportunidades. Na principal, Jocinei cobrou falta direto e a bola explodiu na trave. No contra-ataque, Matheus Oliveira recebeu dentro da área e bateu na saída de Busatto. A bola caprichosamente saiu pela linha de fundo.

Aos 38 minutos, a defesa do Sampaio saiu jogando errado e entregou nos pés de Bruno Xavier. O estreante arriscou de fora da área e contou com uma falha de Busatto para ampliar.

Os dois times voltam a campo às 21h30 da próxima terça-feira, pela 22ª rodada. O Sampaio Corrêa recebe o Vila Nova, novamente no Castelão, em São Luis, enquanto o Guarani enfrenta o Atlético-GO, no Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas.

FICHA TÉCNICA

SAMPAIO CORRÊA 0 x 2 GUARANI

SAMPAIO CORRÊA - Gustavo Busatto; Bruno Moura, Maracás, Rogério e Julinho; Willian Oliveira, Diego Silva, João Paulo (Misael), Matheusinho (Jocinei) e Bruninho; Alison Henrique (Uilliam). Técnico: Paulo Roberto Santos.

GUARANI - Agenor; Kevin, Philipe Maia, Fabrício Carioca e Pará; Willian Oliveira, Fabrício, Matheus Oliveira (Rondinelly), Rafael Longuine e Jefferson Nem (Bruno Xavier); Marcão (Bruno Mendes). Técnico: Umberto Louzer.

GOLS - Matheus Oliveira aos 15 minutos do primeiro tempo; Bruno Xavier aos 38 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Willian Oliveira, Maracás, Diego Silva e Alison Henrique (Sampaio Corrêa); Willian Oliveira, Philipe Maia e Rafael Longuine (Guarani).

ÁRBITRO - Antonio Dib Moraes de Sousa (PI).

RENDA - R$ 37.315,00

PÚBLICO - 4.035 pagantes (4.830 no total).

LOCAL - Estádio Castelão, em São Luis (MA).