Guarani faz 3 a 0 no ASA e garante o acesso para a Série B

O Guarani está de volta ao Campeonato Brasileiro da Série B, torneio que disputou pela última vez em 2012. O time paulista confirmou o acesso ao bater o ASA por 3 a 0, na noite deste sábado, no Estádio Brinco de Ouro, em Campinas, e chegar às semifinais da Série C. A vaga foi assegurada porque no jogo de ida em Arapiraca o time alagoano venceu por 3 a 1.

O ASA podia perder até por 1 a 0, mas não segurou a pressão do Guarani, apoiado por mais de 12 mil torcedores. O primeiro gol saiu aos 24 minutos, quando o zagueiro Leandro Amaro desviou de cabeça uma falta cobrada pelo meia Fumagalli. Os outros dois gols foram marcados na etapa final. O segundo aconteceu aos nove minutos, numa grande falha do goleiro Thiago Braga. Após recuo da defesa, ele tentou chutar para frente, mas a bola tocou na sola do pé de Eliandro e entrou para as redes.

O próprio atacante marcou o terceiro gol aos 27 minutos, numa falha coletiva da defesa. A bola ficou quicando na grande área quando Eliandro apareceu entre dois zagueiros - Willames José e Rayan - para tocar de cabeça e encobrir Thiago Braga.

A conquista do Guarani foi com méritos. Na primeira fase o time realizou a melhor campanha entre todos os 20 participantes, com 38 pontos e na liderança do Grupo B. Um recorde entre os clubes das regiões Sul e Sudeste desde 2012 quando a Série C ganhou o novo formato com dois grupos de dez times cada. Agora assegurou o acesso para a Série B.