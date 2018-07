Guarani faz contas para não virar mero participante na Série B

Depois de um início arrasador no Campeonato Brasileiro da Série B, a expectativa do torcedor do Guarani na temporada era brigar pelo retorno à elite. Mas com uma sequência horrorosa, o clube tem chances de ficar mais próximo da zona de rebaixamento do que do G4 - a zona de acesso.

Estes números confirmam a posição do time após o empate por 2 a 2 com o Boa, na última terça-feira, em Varginha (MG), na abertura da 24.ª rodada. Com 33 pontos, está em 10.º lugar. Para piorar, com o confronto direto entre Brasil-RS x CRB neste sábado, pode terminar o final de semana na 11.ª posição, ou seja, mais próximo da zona da degola.

Nos últimos 11 jogos, o Guarani venceu apenas um - contra o Santa Cruz por 2 a 0, na 21.ª rodada. De resto, são cinco empates e cinco derrotas, sendo duas muito sentidas: 3 a 2 para o Londrina, depois de estar vencendo por 2 a 0 em casa, e 1 a 0 para o Luverdense, clube que luta contra a degola.

Estes resultados ruins fizeram com que o time, que já ficou 15 rodadas no G4, despencasse para a 10.ª posição. Com o empate em Minas Gerais, o Guarani completou dois meses e meio sem vencer como visitante. O último triunfo aconteceu no dia 1.º de julho, quando derrotou o atual lanterna ABC por 1 a 0, no estádio Frasqueirão, em Natal.

O próprio treinador Marcelo Cabo, que estreou com o empate por 0 a 0 diante do Vila Nova, admite que o resultado diante do Boa não foi bom. Na saída do gramado, o comandante lamentou o gol sofrido aos 44 minutos do segundo tempo. "Fizemos um grande segundo tempo, tanto que merecíamos a vitória. Esses dois pontos vão fazer falta na sequência do campeonato", disse.

Atualmente, o Guarani está a seis pontos do Vila Nova, último time no G4, que ainda atuará na rodada contra o Luverdense. O Figueirense, que também ainda joga - diante do Internacional -, é o primeiro na zona de rebaixamento, a oito pontos do clube campineiro.