Guarani faz decisão em casa para continuar na Série A

Um triunfo, além de tirar os paulistas das quatro últimas posições, seria um alento após uma semana conturbada, marcada por muitos problemas. Entre eles, a notícia de que os salários de setembro e outubro estavam atrasados. Nesta sexta-feira, pelo menos um dos débitos foi quitado.

Após a derrota para os reservas do Palmeiras, na última rodada, o time campineiro chegou ao nono jogo sem vitórias e à sexta rodada sem marcar gols. A péssima sequência derrubou o Guarani à zona de rebaixamento pela primeira vez, no último fim de semana, com 36 pontos.

Para este jogo, o técnico Vágner Mancini terá dois reforços e um desfalque. O volante Maycon e o lateral-esquerdo Márcio Careca retornam de suspensão, enquanto que o volante Baiano terá de cumprir um jogo de suspensão, após punição do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD). O atacante Mazola, que foi poupado de vários treinos, está confirmado.

Durante o último treino coletivo, o treinador bugrino chegou a testar duas formações táticas: o 3-5-2 e o 4-4-2. Ele, entretanto, confirmou a manutenção do segundo esquema. "Não cogito mudar o sistema de jogo", disse Mancini, que tem uma única dúvida no ataque: Reinaldo, que até agora não convenceu, ou o garoto Douglas, de apenas 17 anos, buscado na base nesta semana como "sangue novo".