Guarani faz em casa um jogo decisivo contra Atlético-GO

Além de evitar a aproximação dos últimos colocados, a vitória colocaria um fim a sequência de cinco jogos sem vencer do Guarani. A última aconteceu no dia 25 de setembro, quando bateu o Vasco por 1 a 0, também em Campinas. Desde então, foram dois empates e três derrotas. A igualdade sem gols contra o Corinthians não aliviou a situação do time de Vágner Mancini, que ocupa o 14.º lugar, com 35 pontos.

Há ainda contra o time paulista um jejum de 19 anos sem vencer o rival, um verdadeiro carrasco. O curioso é que ambos subiram, em dois anos consecutivos, das Séries C para a B e depois para a Série A. E o Guarani ainda foi eliminado pelo Atlético na Copa do Brasil de 2007. Neste ano, no primeiro turno, no Serra Dourada, houve empate por 1 a 1, pela 11.ª rodada, no dia 31 de julho.

A última vez que o Guarani bateu os goianos aconteceu no dia 3 de abril de 1991, pelo Campeonato Brasileiro da Série B. Desde então, os dois times se enfrentaram por mais sete oportunidades (em 2007, 2008 e 2009), com cinco vitórias atleticanas e dois empates.

O principal desfalque do Guarani está na defesa. O zagueiro Fabão fraturou três ossos da face, passou por cirurgia e ficará 30 dias fora. Em seu lugar entra Aislan. Em compensação, o atacante Geovane, recuperado de lesão, fica como opção no banco de reservas.