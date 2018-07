Guarani faz três mudanças para se reabilitar contra a Portuguesa

O Guarani está praticamente definido para o confronto contra a Portuguesa, às 19h30 de domingo, em jogo válido pela 15.ª rodada da Série C do Brasileiro. O time deve ter três novidades em relação ao que perdeu para o Boa, por 1 a 0, em Varginha (MG). Maurício, Zé Antônio e Renato Augusto serão as novidades.

Na defesa, chegou a oportunidade para Maurício entrar no lugar de Leandro Amaro, suspenso. Na marcação, o experiente Zé Antônio ganha a vaga de Wesley e no ataque, Renato Augusto volta no lugar de Pedro Hulk, em outra substituição por opção técnica de Marcelo Chamusca.

"Ninguém mais do que eu sabe perfeitamente tudo que acontece no dia a dia aqui no clube. Por isso fiz estas mudanças porque acho que são necessárias", disse o técnico, alvo de críticas após a derrota em Minas Gerais.

Mesmo assim, o Guarani ainda lidera o Grupo B com 28 pontos e pode antecipar sua vaga, de forma matemática, em caso de vitória. Por isso, a diretoria fez uma nova promoção de ingressos com preços de R$ 10 e R$ 5.