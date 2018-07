Guarani fecha com atacante Paulinho, emprestado pelo Flamengo, para a Série B

O Guarani ganhou a briga com o Goiás e tem um novo atacante para a sequência do Campeonato Brasileiro da Série B. Nesta quarta-feira, a diretoria fechou a contratação de Paulinho, que chega no estádio Brinco de Ouro, em Campinas (SP), nesta quinta-feira, para exames médicos e, se aprovado, assina contrato até o final do ano. Emprestado pelo Flamengo, o jogador foi transferido sem nenhum custo de transferência.

Para trazer o jogador de 29 anos, o time de Campinas ganhou a concorrência de CRB e Goiás - ambos da Série B. O primeiro tinha um acordo verbal com o atleta. Já o segundo desistiu da contratação após veto do técnico Argel Fucks. Paulinho recebe um salário de R$ 135 mil e o Guarani será responsável por pagar R$ 35 mil, enquanto que os outros R$ 100 mil ficam por conta do clube carioca.

Em campo, o técnico Osvaldo Alvarez, o Vadão, promete muitas mudanças para o jogo contra o Santa Cruz, neste sábado, em Campinas, pela 21.ª rodada. O time deve ser confirmado após o treinamento desta quinta-feira.

O time busca um recomeço na competição, na qual ficou 15 rodadas no G4 - a zona de acesso à Série A de 2018. Mas depois entrou uma turbulência e agora está há seis jogos sem vencer, inclusive com quatro derrotas consecutivas. A última para o Brasil-RS por 1 a 0, em Pelotas (RS), que o derrubou para a oitava colocação.