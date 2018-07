Guarani fecha os treinamentos antes de embarcar para partida decisiva em Natal

Passada a euforia pela conquista do acesso à Série B do Campeonato Brasileiro, o Guarani retornou aos treinamentos na última terça-feira e está totalmente focado na disputa das semifinais da Série C contra o ABC. O primeiro encontro será às 21 horas (de Brasília) deste domingo, no estádio Frasqueirão, em Natal. Cauteloso, o técnico Marcelo Chamusca fechou os últimos treinos antes do confronto.

Tanto nesta quinta-feira como na manhã desta sexta, o elenco treinará com os portões fechados. Após o fim das atividades embarca para a capital do Rio Grande do Norte, onde deve fazer um último treino antes de enfrentar a equipe potiguar.

Para o jogo, Marcelo Chamusca deve ter todo o elenco à disposição. Até o momento, nenhuma pista foi dada sobre a escalação. Levando em conta o bom desempenho contra o ASA, é provável que ele mantenha o time que venceu os alagoanos por 3 a 0, na rodada de volta nas quartas de final.

Nomes que não vinham sendo titulares, como Renatinho e Wesley, começaram jogando na partida do acesso e tiveram boas atuações. Depois do confronto deste domingo, o Guarani joga a rodada de volta contra o ABC, às 21 horas do próximo dia 22, um domingo, no estádio Brinco de Ouro, em Campinas (SP).