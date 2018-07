Guarani fecha treino antes de clássico com a Ponte O dérbi é considerado um jogo à parte no Campeonato Paulista e por isso o Guarani aposta em tudo para conseguir um bom resultado diante da Ponte Preta no sábado, às 17 horas, no Estádio Brinco de Ouro da Princesa. A delegação se refugiou na vizinha cidade de Jaguariúna logo depois do empate sem gols com o São Bernardo e realizará o treinamento de sexta-feira com os portões fechados.