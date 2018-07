Guarani fica próximo de acerto com o meia Djair Um dia depois de anunciar a contratação do lateral-esquerdo Carlinhos, do Icasa, o Guarani praticamente acertou com outro jogador vindo do mesmo clube. Trata-se do meia Djair, um dos destaques da Série B do Campeonato Brasileiro, e que chegaria para completar o elenco do técnico Argel Fucks.