Guarani finalmente conquista a primeira vitória na Série C

SÃO PAULO - Depois de tanto tentar, o Guarani finalmente conseguiu sua primeira vitória no Campeonato Brasileiro da Série C, neste domingo, pela terceira rodada, ao fazer 1 a 0 sobre o Macaé. No entanto, o líder do Grupo B é o Mogi Mirim, que chegou aos sete pontos, após empatar em 1 a 1 com o Madureira.

Os outros três jogos do Grupo B foram realizados no sábado. O Juventude também ficou com sete pontos, em segundo lugar apenas pelo menor número de gols marcados: 2 a 4 em relação ao Mogi. Completam a zona de classificação, ambos com cinco pontos, o Caxias e o Madureira.

Mesmo tendo vencido com um gol do atacante Silas, o Guarani é o quinto colocado do Grupo B, agora com quatro pontos, seguido por Macaé e Tupi, ambos também com quatro, e pelo São Caetano, com três. Na zona de rebaixamento estão Guaratinguetá, com 1, e Duque de Caxias, com zero.

No Grupo A, que reúne clubes das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, também aconteceram apenas dois jogos neste domingo. Em casa, o Cuiabá ficou no 0 a 0 com o Treze. E o CRB tropeçou em Maceió, ao perder para o Crac por 3 a 2.

O líder dessa chave é o Paysandu, que chegou aos sete pontos no sábado. A zona de classificação ainda tem Fortaleza, com seis, Botafogo-PB, com cinco, e Cuiabá, com quatro. Depois, pela ordem, aparecem Crac, Águia, Treze, CRB, Salgueiro e ASA.

Confira os resultados deste domingo:

Mogi Mirim 1 x 1 Madureira

CRB 2 x 3 Crac

Cuiabá 0 x 0 Treze

Guarani 1 x 0 Macaé