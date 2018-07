Guarani ganha do Linense e garante a classificação no Paulistão

CAMPINAS - O Guarani confirmou a classificação à próxima fase do Campeonato Paulista, nesta quinta-feira, ao derrotar o Linense por 2 a 1, no estádio Brinco de Ouro, em Campinas, no encerramento da 16.ª rodada. Com o resultado, o time campineiro chegou aos 30 pontos, mantendo a sexta posição - abriu 11 pontos do nono colocado, que é o Paulista, restando apenas três rodadas para o final da competição. Com 19 pontos, o Linense é o 11.º colocado, alimentando esperanças da conseguir uma vaga na Série D do Campeonato Brasileiro.

O Guarani sentiu muita falta dos três desfalques - Fábio Bahia, Fabinho e Danilo Sacramento - no começo da partida. Por isso, os principais lances de perigo saíram em jogadas de bola parada. Na primeira, o zagueiro Fabão, do Linense, quase colocou contra a própria meta. Aos 29 minutos, no entanto, os visitantes não tiveram a mesma sorte. O camisa 10 do time campineiro levantou para área mais uma vez e, com tranquilidade, Bruno Mendes dominou no peito, dentro da área, e bateu na saída do goleiro Douglas.

O troco dos visitantes, porém, veio na mesma moeda. Aos 41 minutos, Éder cobrou falta pelo lado direito na cabeça do meia Lenílson, que desviou de cabeça no fundo das redes.

Na segunda etapa, o time da casa fez pressão e conseguiu a vitória. Aos 19 minutos, Bruno Mendes fez boa jogada individual pelo lado esquerdo e cruzou rasteiro. Fumagalli fez corta-luz dentro da área e deixou a bola para Oziel, que bateu colocado, na saída do goleiro Douglas. Os mandantes ainda poderiam ter ampliado com Fumagalli e Neto. Ambos acertaram a trave.

Pela 17.ª e antepenúltima rodada, o Guarani volta a campo contra o Catanduvense, no próximo domingo, às 18h30, no estádio Sílvio Salles, em Catanduva. No mesmo dia e horário, o Linense encara o Botafogo, no estádio Gilberto Siqueira Lopes, em Lins.

GUARANI 2 x 1 LINENSE

GUARANI - Emerson; Oziel, Neto, Domingos e Bruno Recife; Wellington Monteiro, Wiliam Favoni (Rafael Araújo), Bruno Neves e Fumagalli; Bruno Mendes (Ronaldo) e Max Pardalzinho (Bruno Peres). Técnico: Osvaldo Alvarez (Vadão).

LINENSE - Douglas; Neto (Wellington), Pablo, Fabão e Ademir Sopa; Andrade, Elias, Makelelê e Éder; Lenílson (André Luiz) e Chimba. Técnico: Pintado.

GOLS - Bruno Mendes, aos 29, e Lenilson, aos 41 minutos do primeiro tempo; Oziel, aos 19 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Fumagalli (Guarani); Elias (Linense).

ÁRBITRO - Leonardo Ferreira Lima.

RENDA - R$ 22.197,00.

PÚBLICO - 2.680 pagantes.

LOCAL - Estádio Brinco de Ouro, em Campinas (SP).