Guarani inscreve últimos reforços e goleia antes de viagem para Tombos O Guarani encerrou a sua intertemporada com notícias positivas nesta terça-feira. Antes da viagem para o interior de Minas Gerais, onde enfrentará o Tombense, no próximo domingo, às 11 horas, o time campineiro inscreveu os dois últimos reforços contratados durante a paralisação da Série C do Campeonato Brasileiro e goleou no último jogo-treino.