Guarani leva a virada do Londrina e perde a primeira em casa pela Série B

O Londrina buscou um grande resultado e conseguiu encostar no G4 da Série B do Campeonato Brasileiro. Na tarde deste sábado, o time paranaense chegou a estar perdendo por 2 a 0, mas virou a partida e derrotou o Guarani por 3 a 2, no estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas, pela 17.ª rodada. Os time anfitrião não perdia em casa em competições nacionais há mais de dois anos, com 28 jogos.

O Guarani, por sua vez, chegou ao quarto jogo sem ganhar - três empates e uma derrota -, e caiu para o terceiro lugar, com 28 pontos. O Londrina encerrou o mês de julho invicto, com quatro vitórias e dois empates, em seis jogos. Desta forma, assumiu o sexto lugar, com 27 pontos, mesma pontuação do Internacional, que fecha o G4, por levar vantagem no saldo de gols: 7 a 6.

O time paulista começou assustando em finalização de fora da área de Richarlyson, que passou bem perto da meta de César. Apesar da oportunidade, o time campineiro não mostrou a qualidade na saída de bola apresentada nas últimas partidas.

Mesmo assim, is donos da casa aproveitaram falhas defensivas do adversário nas bolas aéreas para marcar. Aos 18 minutos, após cobrança de lateral de Gilton, Caíque deu um leve desvio entre os zagueiros e a bola sobrou limpa para Bruno Nazário completar para o fundo das redes.

O Guarani recuou e viu o Londrina quase empatar após Leandro Santos fazer grande defesa em cabeçada de Artur, mas conseguiu ampliar em outra jogada de bola parada. Aos 30 minutos, após cobrança de escanteio, a bola desviou na primeira trave e sobrou para o zagueiro Genílson, que dominou, girou e fuzilou para o fundo das redes.

Ainda no primeiro tempo, porém, o Londrina conseguiu descontar em cobrança de pênalti. A bola tocou no braço de Diego Jussani e o árbitro viu. Jonatas Belusso bateu e fez.

No segundo tempo, temendo o empate, Vadão mudou o time e oxigenou a criação de jogadas com as entradas de Luiz Fernando e Denner. Mas o Londrina seguiu melhor e conseguiu empatar. Aos 33 minutos, após cobrança de escanteio, a bola passou por todo mundo e sobrou limpa para Edson Silva completar para o fundo das redes de cabeça.

Aos 40 minutos, em uma saída errada de Jussani, Carlos Henrique aproveitou para bater colocado no ângulo e garantir a vitória. Os dois times voltam a campo na próxima terça-feira, quando a Série B terá rodada completa. Às 21h30, o Guarani encara o Luverdense, em Lucas do Rio Verde (MT). Um pouco mais cedo, às 20h30, o Londrina visita o América-MG, no Independência.

FICHA TÉCNICA:

GUARANI 2 X 3 LONDRINA

GUARANI - Leandro Santos; Lenon, Diego Jussani, Genílson e Gilton; Evandro e Richarlyson; Bruno Nazário, Fumagalli (Luiz Fernando) e Gabriel Leite (Denner); Caíque (Eliandro). Técnico: Vadão.

LONDRINA - César; Reginaldo, Gustavo, Edson Silva e Ayrton; Rômulo (Rafael Gava) e Jardel; Artur, Celsinho e Igor Miranda (Carlos Henrique); Jonatas Belusso (Welisson). Técnico: Claudio Tencati.

GOLS - Bruno Nazário, aos 18, Genilson, aos 30, e Jonatas Belusso, de pênalti, aos 40 minutos do primeiro tempo. Edson Silva, aos 33, e Carlos Henrique, aos 40 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Paulo Henrique Schleich Vollkopf (MS).

CARTÕES AMARELOS - Diego Jussani, Evandro, Richarlyson e Caíque (Guarani); Celsinho, Ayrton e Romulo (Londrina).

RENDA - R$ 116.641,00.

PÚBLICO - 7.128 pagantes.

LOCAL - Estádio Brinco de Ouro, em Campinas (SP).