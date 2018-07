Guarani leva gol no fim, perde e segue ameaçado de cair

Com esse resultado, o time campineiro estacionou nos 46 pontos e caiu para a 13.ª colocação, ainda correndo risco de rebaixamento. O time cearense contou com uma derrota do ASA para o Boa e deixou a zona de degola, subindo para o 16.º lugar, com 43 pontos. O time alagoano tem 42.

Quem esperava o Icasa apenas se defendendo no começo da partida acabou tendo uma surpresa. As primeiras chances foram criadas pelo time cearense, que quase abriu o placar com Luiz Henrique, cabeceando cobrança de falta de Diego Palhinha, mas Emerson estava atendo e fez grande defesa.

O Guarani aos poucos passou a crescer na partida, tanto que acertou duas vezes a bola na trave. A primeira foi com Rodrigo Paulista e depois com Denilson, arriscando de fora da área.

O time da casa voltou ligado e dominou durante todo o segundo tempo, mas perdeu grandes chances. Quando o jogo parecia que iria terminar empatado, o Icasa finalmente balançou as redes. Aos 46 minutos, o time cearense acertou um contra-ataque mortal. Osmar cruzou para Júnior Xuxa, que, com um toque de cabeça, deixou Diego Palhinha livre na pequena área. O meia estufou as redes de Emerson.

O Guarani volta a campo no próximo sábado, quando enfrenta o Paraná, às 17 horas, na Vila Capanema, pela 36.ª rodada da Série B. Na sexta-feira, às 20h30, o Icasa recebe o Salgueiro, no Estádio Romeirão.

FICHA TÉCNICA:

Guarani 0 x 1 Icasa

Guarani - Emerson; Ari, Ewerton Páscoa, Ailson e João Paulo; Leandro Carvalho, Dadá (Jairo), Lucas Fonseca e Rodrigo Paulista (Dairo); Denilson (Marcelo Macedo) e Fabinho. Técnico - Giba.

Icasa - Carlos Luna; Osmar, André Turatto, Luiz Henrique e Edson; Luiz Ricardo, Júlio César, Guto e Diego Palhinha; Preto (Laécio) e Diogo França (Júnior Xuxa). Técnico - Arnaldo Lira.

Gol - Diego Palhinha, aos 46 minutos do segundo tempo.

Árbitro - Ricardo Marques Ribeiro (MG).

Cartões amarelos - Luiz Ricardo e Guto.

Público - 5.019 pagantes.

Renda - R$ 48.805,00.

Local - Estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas (SP).