Guarani libera o atacante Rogerio Leichtweis para time paraguaio

O Guarani se desfez de mais um jogador que está encostado do elenco. O paraguaio Rogerio Leichtweis rescindiu o contrato com o clube e já acertou o retorno ao seu país natal, onde vai defender o General Díaz na disputa do campeonato nacional.

O atacante de 29 anos treinava em separado com outros atletas fora dos planos do técnico Osvaldo Alvarez, o Vadão. Alguns deles também já foram negociados como o lateral-esquerdo Denis Neves (Tombense), o meia Uederson (América-MG) e o volante Edinho (CSA). Com as saídas, o clube dá sequência ao plano de diminuir as despesas para não ter problemas financeiros durante a disputa da segunda divisão nacional.

Contratado durante a disputa da Série A2 do Campeonato Paulista, ele chegou ao time campineiro vindo do Sportivo Luqueño, do Paraguai, e marcou apenas um gol em sete jogos. Após a disputa do Estadual, perdeu o pouco espaço que tinha.

O meia Renato Henrique e o atacante Lorran, que também não vêm sendo aproveitados, são outros dois nomes que em breve devem deixar o estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas (SP). Em relação às possíveis chegadas, a diretoria é cautelosa. No momento, está satisfeita com o que tem em mãos, já que o time é o líder da Série B, com 22 pontos.

O Guarani volta a campo às 19 horas deste sábado, quando enfrenta o Juventude - vice-líder também com 22 pontos -, em confronto direto pela 12.ª rodada da Série B, no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS).