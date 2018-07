Guarani marca no final e bate o Boa no reencontro com sua torcida

No reencontro do Guarani com a sua torcida no estádio Brinco de Ouro da Princesa após dois jogos cumprindo suspensão, o time de Campinas (SP) conquistou uma importante vitória por 2 a 1 sobre o Boa, nesta terça-feira, pela quinta rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A partida marcou também o reencontro dos dois finalistas da Série C do ano passado. Na ocasião, o clube mineiro levou a melhor e conquistou o título.

A vitória levou o time paulista aos nove pontos, se aproximando ainda mais da briga pelo G4 - a zona de classificação. O Boa, por sua vez, fica estacionado nos cinco pontos e começa a se aproximar perigosamente da zona do rebaixamento.

O Guarani criou as principais chances da primeira etapa e, aos 27 minutos, por pouco não abriu o placar. Eliandro arrancou em velocidade e serviu Claudinho, mas a defesa do Boa se recuperou para cortar na hora certa. Na sequência, em cobrança de escanteio, a bola sobrou para o centroavante do Guarani, mas a finalização saiu por cima do gol.

O Boa tentava responder nos contra-ataques, mas os atacantes Rodolfo e Wesley estavam muito isolados e não conseguiam resolver sozinho, perdendo as disputas individuais para a defesa adversária.

De tanto insistir, o time da casa chegou ao gol de abertura do placar no último minuto da primeira etapa. Claudinho cruzou rasteiro, Eliandro não conseguiu chegar e a bola sobrou para Fumagalli bater rasteiro e contar com um desvio para acertar o canto direito do goleiro Luan Polli.

Os mineiros voltaram com uma postura mais ofensiva no segundo tempo e chegaram ao empate aos 16 minutos. Felipe Mattioni cruzou da direita e Wesley completou de cabeça para empatar. Além disso, tinham mais volume de jogo.

A torcida da casa sofreu até o final e só aos 44 minutos Willian Rocha, que veio do banco de reservas, fez o gol da vitória. Juninho cobrou falta para a área e o zagueiro completou de cabeça para as redes.

As duas equipes voltam a campo neste sábado, às 16h30, para a disputa da sexta rodada da Série B. O Guarani visita o Paraná no estádio Durival de Britto, em Curitiba, e o Boa recebe o Juventude no estádio Dilzon Melo, em Varginha (MG).