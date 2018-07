Guarani marca para quinta-feira a apresentação de Flávio Caça-Rato O Guarani marcou a apresentação da sua contratação mais polêmica para a temporada 2016. Ídolo do Santa Cruz, onde foi campeão Estadual e da Série C, Flávio Caça-Rato vestirá pela primeira vez a camisa do clube campineiro nesta quinta-feira, às 12h, na sala de imprensa do Estádio Brinco de Ouro da Princesa. O atacante é apenas um do "pacotão" de reforços que a clube vai apresentar ao longo da semana.