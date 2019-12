Guarani mira contratação de dupla com passagem pelo futebol do Sul em 2019

O ano está prestes a terminar, mas o Guarani segue atento ao mercado em busca de contratações para 2020. Em meio à montagem do elenco, o clube campineiro tem interesse na contratação de dois jogadores: o volante Anderson Leite e o meio-campista Bruno Sávio.

Leite disputou as duas últimas temporadas pelo Londrina e deve desembarcar no Brinco de Ouro da Princesa para disputa do Campeonato Paulista. Situação semelhante é a vivida por Sávio, que disputou o último Campeonato Brasileiro pelo Avaí.

ELENCO

Após um mês do fim da Série B, o Guarani confirmou as contratações do goleiro Matheus Cavichioli (ex-Oeste); dos zagueiros Ednei (ex-Cuiabá) e Romércio (ex-Coritiba); do volante Lucas Abreu (ex-CRB) e dos atacantes Júnior Todinho (ex-Cuiabá) e Rafael Costa (ex-Botafogo-SP).

O clube campineiro ainda acertou as renovações contratuais com o lateral-esquerdo Thallyson e volante Igor Henrique.

A estreia no Estadual está agendada para 22 de janeiro, uma quarta-feira, diante da Internacional de Limeira, às 19h30, no Estádio Major Levy Sobrinho.