Guarani mira contratação do goleiro Galatto, ex-Grêmio, para a Série C Apesar da contratação de Leandro, do Oeste, o Guarani está no mercado atrás de pelo menos mais um goleiro para o Campeonato Brasileiro da Série C. E quem pode desembarcar no Brinco de Ouro é Galatto, revelado e destaque do Grêmio no início dos anos 2000 e que atualmente está no Juventude. A direção do clube campineiro promete seis reforços para a próxima semana, o que indica que os contratos vão valer a partir do dia 1.º de maio.