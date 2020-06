Guarani não chega a um acordo e encerra negociação para manter Júnior Todinho

Guarani e Júnior Todinho não chegaram a um acordo para a renovação de contrato e encerraram as conversas nesta quarta-feira. O vínculo do jogador havia se encerrado em 30 de abril e as duas partes já conversavam há três meses.

Um dos destaques do Guarani no Campeonato Paulista, Júnior Todinho já até entregou o apartamento que tinha em Campinas. Na atual temporada, o atleta realizou nove jogos e anotou seis vezes, sendo uma no clássico contra a Ponte Preta.

A rival do Guarani, aliás, chegou a sondar o atacante, mas depois descartou a contratação. Com a saída do camisa 29, o Guarani contabiliza a quinta baixa neste período de pandemia. Antes, o lateral-esquerdo Thallyson, o zagueiro Vitor Mendes, o meio-campista Bady e o atacante Juninho Piauiense, por razões diversas, deixaram o Brinco de Ouro.

Zerado em reforços na quarentena, o Guarani não projeta anunciar jogadores enquanto não houver definição a respeito do futuro do Campeonato Paulista. O time ocupa a vice-liderança do Grupo D com 16 pontos. Restam mais duas rodadas para o término da primeira fase.