Guarani se reabilita no Paulistão em jogo com VAR protagonista e afunda lanterna Novorizontino

Em uma partida que teve o VAR como protagonista, o Guarani levou a melhor sobre o Novorizontino no confronto direto contra o rebaixamento no Paulistão, com uma vitória por 2 a 1, neste sábado, no Jorge Ismael de Biasi.

A vitória, depois de quatro jogos, tira o Guarani da zona de rebaixamento e o coloca na terceira colocação do Grupo A, com os mesmos sete pontos do vice-líder Água Santa. Único time que ainda não ganhou, o Novorizontino é o lanterna do Grupo B e da classificação geral com apenas um ponto.

Leia Também Água Santa ganha do Botafogo fora de casa e assume 2º lugar do Grupo A no Paulistão

O Guarani se sentiu em casa no primeiro tempo e, depois de Reverson e Edson Silva salvaram em cima da linha, abriu o placar aos 22 minutos. Lucão do Break tentou duas vezes e a bola sobrou para Ernando só completar. O gol acordou o Novorizontino, que perdeu uma chance incrível com Bruno Silva em rebote de Maurício Kozlinski.

A etapa final foi mais equilibrada. O Novorizontino buscou o empate logo aos cinco minutos em cobrança de pênalti de Michel Douglas. Mas a alegria durou apenas até os 15, quando Matheus Pereira recebeu nas costas da zaga, dominou e tirou do goleiro. O gol foi anulado pelo árbitro, que voltou atrás após ser avisado pelo VAR.

O jogo ficou lá e cá nos minutos finais. O Novorizontino chegou a ter um pênalti marcado pelo árbitro, mas foi anulado após consulta do VAR. Já o Guarani se defendeu bem para garantir uma importante vitória.

O Novorizontino volta a campo na terça-feira, contra o Santo André, às 19 horas, no Bruno José Daniel, em Santo André. Na quarta, o Guarani enfrenta o Ituano, também às 19 horas, no Novelli Júnior, em Itu. Os jogos são válidos pela sétima rodada.

FICHA TÉCNICA

NOVORIZONTINO 1 X 2 GUARANI

NOVORIZONTINO - Giovanni; Lucas Ramon, Edson Silva, Bruno Aguiar e Reverson; Barba (Willean Lepo), Léo Baiano (Marcinho) e Danielzinho; Michel Douglas (Chrigor), Léo Tocantins (Cléo Silva) e Bruno Silva (Douglas Baggio). Técnico: Rafael Stucchi (interino).

GUARANI - Maurício Kozlinski; Diogo Mateus, Ernando, Ronaldo Alves e Matheus Pereira; Bruno Silva, Índio (Madison), Rodrigo Andrade (Yago) e Giovanni Augusto (Vitinho); Júlio César (Lucas Venuto) e Lucão do Break (Derlan). Técnico: Daniel Paulista

GOLS - Ernando, aos 22 minutos do primeiro tempo; Michel Douglas (pênalti), aos 5, e Matheus Pereira, aos 15 do segundo.

ÁRBITRO - Thiago Luis Scarascati.

CARTÕES AMARELOS - Lucas Ramon e Léo Baiano (Novorizontino); Ronaldo Alves, Lucas Venuto, Maurício Kozlinski e Rodrigo Andrade (Guarani).

RENDA E PÚBLICO - Não divulgados.

LOCAL - Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte (SP).