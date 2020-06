Guarani oficializa contratação do zagueiro Walber, do Athletico-PR

Após quase duas semanas de negociação, o Guarani oficializou, nesta segunda-feira à tarde, a contratação do zagueiro Walber, que chega por empréstimo junto ao Athletico-PR até o fim da Série B do Campeonato Brasileiro.

Com 23 anos, Walber foi revelado nas categorias de base do Botafogo-PB e ainda defendeu Santa Cruz-PB, Auto Esporte-PB, Sport Recife e Figueirense. Em 2020, o defensor foi titular em seis jogos do Athletico no Campeonato Paranaense, mas esteve no banco de reservas nos dois últimos compromissos antes da paralisação das competições.

Walber é o quarto reforço a chegar ao Guarani durante a pandemia. Antes, a diretoria havia fechado com o zagueiro Didi (ex-Botafogo-SP), o meia Arthur Rezende (ex-Bahia) e o atacante Elias Carioca (ex-Athletico-PR).

Com o sistema defensivo definido, a diretoria agora busca reforços do meio para frente. Alanzinho, do Palmeiras, e Davó, do Corinthians, estão entre os pretendidos.