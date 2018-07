Guarani paga parte dos salários antes de jogo decisivo O elenco do Guarani ganhou um incentivo extra para o jogo decisivo contra o Vitória, no domingo, em Campinas, pela 35.ª rodada do Campeonato Brasileiro. Nesta sexta-feira, a diretoria do time campineiro pagou um dos dois meses de salários atrasados e quitou também os vencimentos dos demais funcionários do clube.