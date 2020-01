Guaraní-PAR goleia e vai enfrentar o Corinthians na Libertadores

O Corinthians já sabe seu adversário na segunda fase classificatória da Copa Libertadores. E será um velho conhecido. O Guaraní, do Paraguai, goleou em casa o San José, da Bolívia, por 4 a 0, e se classificou para enfrentar o time brasileiro, a partir da semana que vem.

Os paraguaios já haviam encaminhado a classificação no jogo de ida com uma vitória por 1 a 0, na altitude de Oruro, e confirmaram o avanço com a goleada no estádio Luis Alfonso Giagni. Benítez, Maná, Fernández e Rodney Redes definiram o resultado.

A memória corintiana do Guaraní é amarga. Nas oitavas de final da Libertadores de 2015, a zebra paraguaia passeou pela Arena Corinthians. A vitória por 1 a 0 em São Paulo, aliada ao triunfo por 2 a 0 em Assunção, eliminou o time então comandado por Tite.

A eliminação ficou marcada por uma declaração inusitada do diretor de futebol Sérgio Janikian. Ao saber do adversário no mata-mata, o dirigente comemorou e disse que era um “presente de Deus”. Na semana seguinte ao vexame, Janikian pediu demissão do cargo.

Agora, o Corinthians terá a chance da revanche. Na próxima quarta-feira (5), às 21h30, vai até a cidade de Villa Elisa para a primeira partida do confronto. O acanhado estádio Luis Alfonso Giagni, que pertence ao Sol de América, comporta apenas 5 mil torcedores. O jogo de volta está marcado para 12 de fevereiro, na semana seguinte, na Arena Corinthians.

O vencedor do duelo vai enfrentar Palestino, do Chile, ou Cerro Largo, do Uruguai, na terceira e última fase classificatória da Libertadores. Quem passar vai para o Grupo B, que também conta com Palmeiras, Tigre (Argentina) e Bolívar (Bolívia).