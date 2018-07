Guarani pede para só jogar aos sábados em casa na A-2 do Paulista

Ciente já de todos os jogos que fará como mandante na Série A2 do Paulista, o Guarani enviou um ofício à Federação Paulista de Futebol (FPF) requisitando que todos os seus jogos como mandantes aconteçam aos sábados, às 17 horas. Segundo o diretor de futebol do clube, Sérgio do Prado, a data e horário seria melhor para não coincidir com os horários de jogos do Paulistão e para fugir do forte sol durante o horário de verão.

A Federação Paulista de Futebol avaliará o pedido do Guarani e não deverá criar obstáculos para aceitar o pedido. A própria entidade pede para que os clubes enviem, ao menos um mês antes do início do campeonato, as datas e horários que entendem ser melhor para cada adequação.

Contando com o estádio Brinco de Ouro para a disputa do Campeonato Paulista da Série A2, o Guarani receberá Monte Azul, Mirassol, União Barbarense, Guaratinguetá, Batatais e Velo Clube como mandante. Na primeira tabela divulgada, todos os jogos do time campineiro seriam aos domingos, às 16 horas.

No próximo ano, apenas nove mil lugares do estádio Brinco de Ouro estão liberados para receber público. O Corpo de Bombeiros exige reformas no tobogã e em outros setores do estádio, reformas que a diretoria do time de Campinas já confirmou ser impossível de serem realizadas até o início da Série A2.