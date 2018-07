Guarani pega Ceará para acabar com jejum fora de casa

O clube de Campinas não vence como visitante há 11 rodadas, com três empates e oito derrotas. O retrospecto derrubou o time do técnico Vágner Mancini para o 13.º lugar, com 34 pontos. Uma nova derrota pode fazer a diferença para o Atlético-MG, primeiro clube da zona de rebaixamento, cair para três pontos.

O técnico do Guarani, Vágner Mancini, aposta na velocidade para surpreender. Para isso, ele escalará o trio ofensivo formado por Diego Barboza, Mazola e Reinaldo. A grande alteração será a ausência de um atacante de referência. Liberado de uma suspensão imposta pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), Mazola ganha o lugar de Rômulo. O antigo titular Ricardo Xavier segue fora por conta de uma lesão na panturrilha.

Existe ainda uma dúvida no meio-campo entre Mário Lúcio e Maikon e caso Márcio Careca não se recupera fisicamente pode ser substituído por Fabiano, Na defesa, após cumprir suspensão, Ailson entra na vaga de Aislam.

"A gente vai entrar em campo para vencer. Sabemos que é um confronto direto e vamos corrigir os erros cometidos no empate com o Botafogo (1 a 1) para vencer o Ceará no domingo", afirmou Diego Barboza, que marcou o gol no último jogo.