Guarani perde a última invencibilidade da Série C

O Guarani experimentou de seu próprio veneno na competição. Levou um gol aos 20 minutos, marcado pelo zagueiro Jean, de cabeça, e depois viu o adversário se fechar na defesa e segurar a vitória. O goleiro Juliano também foi vazado, após passar 970 minutos sem levar gols. "Uma hora isso iria acontecer", lamentou o técnico Tarcisio Pugliese.

Os dois líderes são acompanhados no G4, zona de classificação, pelo Macaé, com 20 pontos, e pelo Vila Nova-GO, com 18.

OUTROS JOGOS - No subúrbio do Rio, o Madureira foi surpreendido pelo CRAC-GO e perdeu por 2 a 0, com dois gols de Heber. Na briga para fugir do rebaixamento, o time goiano agora soma 12 pontos, em oitavo lugar, contra 14 pontos do Madureira, ainda em sétimo.

Quem entrou na zona de descenso foi o Duque de Caxias, que ficou com 11 pontos, em nono lugar, ao empatar por 1 a 1, em casa, com o Macaé, que tem 20 pontos no terceiro lugar.

Em Minas, o Betim empatou com o Barueri por 2 a 2, na Arena do Calçado, em Nova Serrana (MG). Os mineiros perderam uma boa chance de encostar no G4, ficando com 16 pontos, em sexto lugar. O Barueri ainda é o lanterna, com nove pontos.

No domingo acontecem seis jogos, cinco deles pelo Grupo A, no qual existe uma acirrada disputa pela liderança. Ao término do returno, apenas os quatro melhores de cada grupo vão avançar e brigar pelo acesso.