Guarani perde do São Caetano e se complica na Série C

O desejo do Guarani de se aproximar da zona de classificação no Grupo B da Série C do Campeonato Brasileiro acabou indo por água abaixo. Na partida contra o São Caetano, na noite deste domingo, o time de Campinas acabou derrotado por 1 a 0 e agora está mais próximo da zona de rebaixamento do que do G4. Pelo Grupo A, Águia e Paysandu empataram por 1 a 1 no clássico paraense. Os jogos foram válidos pela décima rodada da competição, que vai ter um confronto na segunda-feira à noite.

Em um duelo de paulistas, pelo Grupo B, o Guarani não conseguiu acabar com seu jejum de vitórias e perdeu para o São Caetano por 1 a 0. Agora são quatro jogos sem vencer, sendo três empates - contra Mogi Mirim, por 0 a 0 e por 1 a 1 com Tupi e Caxias - e esta derrota. O resultado deixa o time de Campinas próximo da zona de rebaixamento, na oitava posição, com 11 pontos, três a menos que o próprio time do ABC, nono colocado, com oito.

Mais cedo, o Águia empatou por 1 a 1 com o Paysandu, no duelo entre times do Pará. O resultado manteve o clube de Marabá (PA) na lanterna do Grupo A, com oito pontos, mesma pontuação do Crac, mas com saldo de gols inferior: -6 contra -3. Já o time de Belém é o sétimo colocado, com dez pontos.

A rodada termina na segunda-feira, com a partida entre CRB e ASA, em Maceió, às 21h30. Se vencer, o time alagoano pode retornar ao G4 do Grupo A. Já está na quinta posição, com 12 pontos, um a menos que o Salgueiro, quarto colocado.

Confira os resultados da 10.ª rodada:

Quinta-feira

Juventude 1 x 1 Caxias

Sábado

Fortaleza 2 x 0 Salgueiro

Crac 0 x 2 Cuiabá

Treze 0 x 1 Botafogo-PB

Guaratinguetá 1 x 2 Mogi Mirim

Duque de Caxias 1 x 1 Madureira

Macaé 0 x 2 Tupi

Domingo

Águia 1 x 1 Paysandu

Guarani 0 x 1 São Caetano

Segunda-feira

21h30

CRB x ASA