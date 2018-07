Guarani perde e é eliminado na Série A2; Lusa leva virada, mas escapa da degola

Mais três classificados e dois rebaixados, além dos confrontos semifinais, foram definidos neste domingo à tarde, quando foi disputada a última rodada da primeira fase da Série A2 do Campeonato Paulista. Em um destes duelos, o Guarani perdeu a quarta vaga na próxima fase no confronto direto para o Batatais, que marcou seu gol de pênalti, aos 44 minutos do segundo tempo, com Davi Lopes. Este resultado beneficiou o Bragantino, que ficou com a vaga nas semifinais.

Já a Portuguesa perdeu para o XV de Piracicaba por 2 a 1, fora de casa, em resultado que livrou o time piracicabano do rebaixamento. O gol da vitória saiu aos 45 minutos da etapa final e foi marcado pelo zagueiro Rodrigo, de cabeça.

Ao lado do São Caetano, garantiram vagas nas semifinais Água Santa, Rio Claro e o próprio Bragantino. As semifinais vão ter jogo de ida e volta. O Água Santa, primeiro colocado, pega o Bragantino, quarto, enquanto o São Caetano, vice-líder, enfrenta o Rio Claro, terceiro.

Os times de melhor campanha vão ter a vantagem de disputar o segundo jogo em casa. As datas e horários serão definidas em reunião nesta segunda-feira na sede da Federação Paulista de Futebol (FPF).

Por outro lado, Velo Clube e Barretos completaram as duas vagas no rebaixamento ao lado de União Barbarense, Rio Preto, Capivariano e Mogi Mirim.

SEMIFINAIS

Apenas o São Caetano tinha sua vaga assegurada nas semifinais. Perdeu em casa para o Penapolense, por 3 a 2. Com isso terminou na vice-liderança, com 34 pontos.

As outras três ficaram com o Água Santa, que goleou o Taubaté por 4 a 1 e terminou em primeiro lugar, com 35 pontos; o Rio Claro, que terminou em terceiro, com 33 pontos, ao vencer de virada o Sertãozinho por 2 a 1; e Bragantino, que ganhou do Votuporanguense, por 3 a 1, e atingiu os 32 pontos, e além disso, foi beneficiado pela vitória do Batatais por 1 a 0, em cima do Guarani, que almejava o acesso e amargou um doído sexto lugar, com 31 pontos. O Batatais ficou em quinto, com 30.

REBAIXAMENTO - No estádio Fortaleza, o Barretos venceu o Velo Clube por 3 a 2 e os dois times morreram abraçados, com 23 pontos. Pelo saldo de gols, o Velo, em 15.º, e o Barretos, em 16.º. Mesmo com 23 pontos, se salvaram pelo saldo de gols Votuporanguense e Portuguesa, que levou a virada do XV em Piracicaba. Essa vitória deixou no XV com 25 pontos, em 12º lugar.

Apenas cumprindo tabela,o Juventus venceu o Oeste por 2 a 1, de virada, na Arena Barueri. Ambos já não corriam risco de queda. O rebaixado Capivariano goleou o também rebaixado União Barbarense por 5 a 0. Em outro duelo de time que caíram para Série A3, o Mogi Mirim perdeu para o Rio Preto por 2 a 1.

Confira os resultados da 19.ª rodada da Série A2 do Paulista:

XV de Piracicaba 2 x 1 Portuguesa

São Caetano 2 x 2 Penapolense

Água Santa 4 x 1 Taubaté

Mogi Mirim 1 x 2 Rio Preto

Rio Claro 2 x 1 Sertãozinho

Bragantino 3 x 1 Votuporanguense

Barretos 3 x 2 Velo Clube

Capivariano 5 x 0 União Barbarense

Batatais 1 x 0 Guarani

Oeste 1 x 2 Juventus