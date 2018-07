Guarani perde em casa e é rebaixado para a Série C Um ano que começou tão bom, com o surpreendente vice-campeonato paulista, terminou de forma trágica para o Guarani. Na tarde deste sábado, o time campineiro não fez sua parte e perdeu em casa para o São Caetano, por 2 a 1, no Estádio Brinco de Ouro da Princesa, pela última rodada da Série B do Brasileiro e teve seu rebaixamento decretado. Danielzinho foi o algoz bugrino, com dois gols, enquanto Danilo Sacramento descontou para os campineiros.