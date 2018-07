Guarani perde no final em casa e se complica no Paulistão

CAMPINAS - O Guarani deu mais uma mostra que está cada vez mais perto do rebaixamento no Campeonato Paulista. Sem fazer uma boa atuação, o time campineiro tomou um gol no último minuto e perdeu para o Paulista por 2 a 1, no Estádio Brinco de Ouro, em Campinas, nesta quinta-feira, no encerramento da 13.ª rodada.

Com o resultado, o Guarani chegou ao quinto jogo sem vencer - três derrotas e dois empates - e segue na zona de rebaixamento, em 18.º lugar, com nove pontos, dois atrás do primeiro time da degola, o XV de Piracicaba. O Paulista, por sua vez, subiu aos 17 pontos, na 12.ª colocação.

Voltando a jogar em casa depois de duas partidas, o Guarani tentou mostrar força e antes mesmo do primeiro minuto levou perigo em cabeçada de Fernando Gaúcho. Fazendo a estreia como titular, o camisa 9 foi decisivo para que os donos da casa abrissem o placar. Ele recebeu cruzamento de Boiadeiro, fez o pivô e tocou para Cadu, que deu um toque por cima de Richard e abriu o placar, aos 10 minutos.

O Paulista respondeu e por pouco não empatou em finalização de Cassiano Bodini, que parou na trave. Com o passar do tempo, os visitantes foram crescendo, ganhando o meio de campo e conseguiram empatar. Aos 37 minutos, Matheus roubou a bola na intermediária, avançou e bateu colocado no ângulo esquerdo do goleiro Renan.

No segundo tempo, o Guarani tentou fazer pressão, concentrando a criação de jogadas em Thiago Gentil e Ronaldo Mendes. A chance mais clara aconteceu com Cadu, em cabeçada por cobertura na qual o goleiro Richard fez grande defesa.

No decorrer da segunda etapa, o time campineiro cansou e não conseguiu mais levar perigo. O Paulista tentou se aproveitar, mas o goleiro Renan segurou muito bem as investidas dos visitantes. No último minuto, os visitantes conseguiram marcar e sair com a vitória. Aos 49 minutos, Hudson recebeu pelo lado direito e bateu forte e alto no ângulo.

Pela 14.ª rodada, os dois times voltam a campo no próximo domingo. Novamente no estádio Brinco de Ouro, em Campinas, o Guarani recebe o Corinthians, às 16 horas. Um pouco mais tarde, às 18h30, o Paulista encara a Ponte Preta, no estádio Jayme Cintra, em Jundiaí.

GUARANI 1 x 2 PAULISTA

GUARANI - Renan; Boiadeiro, Tiago Pagnussat, Cássio e Diogo; Mika (Dener), Coutinho, Thiago Gentil (Cominges) e Cadu; Ronaldo Mendes (Wilson) e Fernando Gaúcho. Técnico: Branco.

PAULISTA - Richard; Thales (Hudson), Rodrigo Sabiá, Cuesta e Rodolfo Testoni; Matheus, Diego, Chiquinho e Renato Ribeiro; Cassiano Bodini (Flávio) e Marcelo Macedo (João Henrique). Técnico: Giba.

GOLS - Cadu, aos 8, e Matheus, aos 37 minutos do primeiro tempo; Hudson, aos 49 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Fernando Gaúcho e Diego (Guarani).

ÁRBITRO - Leonardo Bizzio Marinho.

RENDA - R$ 15.876,00.

PÚBLICO - 1.226 pagantes.

LOCAL - Estádio Brinco de Ouro, em Campinas (SP).