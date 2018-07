Guarani perde o meia Watson por falta de salários

As duras lições do passado parecem que não serviram para os dirigentes do Guarani. Na véspera de estrear no Campeonato Brasileiro da Série C, domingo, às 11 horas, contra o Guaratinguetá, em Campinas, o clube ficou sem o meia Watson, formando na base, por falta de salários e encargos trabalhistas.

Durante a semana, Watson, de 22 anos, ainda treinou como titular, mas não é mais jogador do clube. Nesta sexta-feira, o meia conseguiu a rescisão contratual na Justiça do Trabalho alegando falta de pagamento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), além de salários atrasados desde o início do ano. Agora, ele está livre para acertar com o Criciúma, com quem já vinha negociando.

Watson tinha contrato até julho de 2017 e, com essa decisão da Justiça, se despede sem deixar nenhuma compensação financeira ao clube. Em abril, o goleiro Pegorari e o meia Daniel Salamene também rescindiram o contrato alegando salários atrasados.

Com mais esse problema, o Guarani estreia na Série C do Brasileiro neste domingo cedo no Estádio Brinco de Ouro da Princesa. A partida, porém, será realizada com os portões fechados, porque o clube vai cumprir a perda de dois mandos de campo por problemas em um jogo com a Portuguesa, ano passado.