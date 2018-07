Guarani perde o polivalente Watson para Criciúma e contrata o lateral Gilton O dia foi movimentado no estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas, com chegada e partida. Treinando em separado do elenco do Guarani, o polivalente Watson está de saída para o Criciúma. Por outro lado, o lateral-esquerdo Gilton chegou para realizar exames médicos e será reforço na disputa do Campeonato Brasileiro da Série C.