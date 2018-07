Guarani perde para América-MG e mergulha na crise

A última vitória do time paulista aconteceu há mais de um mês - no dia 11 de setembro contra o Barueri, por 1 a 0, no Brinco de Ouro. De lá para cá foram cinco derrotas e dois empates. A campanha ruim manteve o time na parte de baixo da tabela, na 14.ª posição, com 37 pontos. O América-MG, por outro lado, é o sétimo colocado, com 46 pontos.

Vadão, treinador do Guarani, tentou mexer no time para acabar o jejum e escalou dois atacantes de área, mas não funcionou. Com os meias Renato Ribeiro e Danilo Sacramento pouco eficientes, o América-MG conseguiu dominar o meio de campo e controlar a partida.

Aproveitando uma falha individual do zagueiro Fernando, os visitantes abriram o placar aos 30 minutos. Após cobrança de lateral, o atacante Ewerthon ganhou na velocidade do defensor e bateu cruzado. Em lance parecido, no minuto seguinte, o goleiro Emerson fez grande defesa com os pés e evitou um estrago maior.

Na volta dos vestiários, o time mineiro aumentou logo aos seis minutos. Ewerthon recebeu pela direita e finalizou. O goleiro Emerson fez a defesa, mas soltou nos pés de Fábio Júnior, que não perdoou.

Aproveitando a partida ruim do adversário na defesa e no ataque, o América-MG conseguiu ampliar o placar. Dudu ganhou de Fernando, invadiu a área e rolou para Fábio Júnior. Com toda tranquilidade e experiência, o atacante dominou e bateu na saída do goleiro Emerson, que nada pôde fazer. Deu tempo, ainda, para o América-MG carimbar o travessão após finalização de Ewerthon.

Muito irritada com o jogo ruim e a má fase da equipe, a torcida do Guarani fez protestos com muitas vaias e gritando olé de forma irônica a cada troca de passes do time mineiro. Apenas o goleiro Emerson foi poupado pelos torcedores.

Os dois times voltam a campo na próxima terça-feira, quando a Série B terá rodada completa, com dez jogos. Enquanto o Guarani visita o Atlético-PR, às 15 horas, no Ecoestádio, em Curitiba, o América-MG tem o clássico mineiro contra o Boa, no Estádio Independência, em Belo Horizonte.

FICHA TÉCNICA:

GUARANI 0 X 3 América-MG

GUARANI Emerson; Oziel, Rodrigo Arroz, Fernando e Bruno Recife; Jackson, Fábio Bahia, Renato Ribeiro (Rafael Costa) e Danilo Sacramento (Everton); Junior Negrão (Medina) e Schwenck. Técnico Vadão

AMÉRICA-MG - Neneca; Patrick (Rodrigo Heffner), Gabriel, Dirceu e Bryan; Dudu, Leandro Ferreira, Marquinhos Paraná e Rodriguinho (Geovani); Fábio Júnior e Ewerthon (Adeílson). Técnico Mauro Fernandes

GOLS - Ewerthon, aos 30 minutos do primeiro tempo. Fábio Júnior, aos seis e aos 20 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro (RN).

CARTÕES AMARELOS - Leandro Ferreira (América) e Rafael Costa (Guarani).

PÚBLICO - 1.157 pagantes.

RENDA - R$ 5.431,00.

LOCAL - Estádio Brinco de Ouro, em Campinas (SP).