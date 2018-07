Guarani perde para Atlético Sorocaba e segue lanterna

CAMPINAS - Os torcedores do Guarani não poderão comemorar o aniversário, no dia 2 de abril, da forma que gostariam: com uma reação no Campeonato Paulista. Isto porque o time campineiro foi derrotado pelo Atlético Sorocaba, por 3 a 0, em pleno Estádio Brinco de Ouro, em Campinas, pela 16ª rodada, neste domingo à tarde, e se aproximou ainda mais do rebaixamento.

Com o resultado, o Guarani segue na lanterna do Paulistão com dez pontos e só escapa com um milagre, pois precisa vencer os três próximos jogos e torcer por tropeços dos rivais. O Atlético Sorocaba, por outro lado, deu uma respirada e chegou aos 13 pontos.

O primeiro tempo foi muito fraco, o que refletia a situação ruim das equipes na classificação. Os visitantes tentaram tomar a iniciativa e, comandados por Bruninho, criaram duas jogadas de perigo ao goleiro Renan, que viu a bola passar perto da trave. O tempo foi passando e o Guarani conseguiu equilibrar as ações, mas Ronaldo Mendes e Cadu não levavam o time à frente e as chances de perigo aconteceram apenas em jogadas de bola parada.

O Guarani voltou dos vestiários dando a impressão que iria mudar a postura, pois logo aos 2 minutos mandou uma bola na trave em cabeçada de Cadu, mas o que se viu no segundo tempo foi um domínio dos visitantes. Aos 5 minutos, Edson Sitta abriu o placar aproveitando de cabeça o cruzamento de Carlinhos.

Em seguida, Bruninho aumentou o marcador com um belo gol, tocando por cobertura na saída de Renan. Na base do desespero, em meio a protestos da torcida, o Guarani tentou chegar, mas viu o Atlético confirmar o resultado elástico em cabeçada de Fábio Sanches, após cobrança de escanteio. O Guarani volta a campo contra o Penapolense, no próximo sábado, às 16 horas, no Estádio Tenente Carriço, em Penápolis. No domingo, o Atlético Sorocaba recebe o Mirassol, no Estádio Walter Ribeiro, em Sorocaba.

FICHA TÉCNICA:

GUARANI 0 X 3 ATLÉTICO SOROCABA

GUARANI - Renan; Oziel (Boiadeiro), Tiago Pagnussat, Cássio e Diogo; Coutinho, Wellington Monteiro, Marquinhos (Michel) e Cadu; Ronaldo Mendes e Siloé. Técnico - Branco.

ATLÉTICO SOROCABA - Felipe Alves; Edson Sitta, César, Murilo (Fábio Sanches) e Carlinhos; Gilberto Santos, Da Silva, Raí e Alex William (Marquinhos); Bruninho e Matheus Borges. Técnico - Vágner Benazzi.

GOLS - Edson Sitta, aos 5, Bruninho, aos 10 e Fábio Sanches aos 23 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Raphael Claus.

CARTÕES AMARELOS - Marquinhos, Siloé e Tiago Pagnussat (Guarani). Edson Sitta, Gilberto Santos, Alex William, Murilo, César e Bruninho (Atlético Sorocaba).

CARTÃO VERMELHO - Raí (Atlético Sorocaba)

PÚBLICO - 1.247 pagantes.

RENDA - R$ 17.210,00.

LOCAL - Estádio Brinco de Ouro, em Campinas (SP).