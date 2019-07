Guarani perde para o Cuiabá em casa e amplia crise na zona da degola da Série B

Na estreia do técnico Roberto Fonseca em jogos oficiais no Brinco de Ouro, o Guarani foi derrotado pelo Cuiabá, adversário direto na luta contra o rebaixamento, pelo placar de 1 a 0, nesta terça-feira, pela 11.ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. O gol do time visitante foi anotado pelo atacante Rincon, aos 26 minutos do segundo tempo, após cruzamento do lateral-esquerdo Paulinho.

LEIA TAMBÉM > Confira a tabela completa da Série B do Campeonato Brasileiro

Com o tropeço como mandante, o Guarani permanece na zona de degola, com seis pontos e oito rodadas sem vitórias - são seis derrotas e dois empates. O time mato-grossense, por sua vez, ascendeu na tabela ao chegar aos 15 pontos.

Mesmo fora de casa, o Cuiabá esteve melhor na etapa inicial. No dez primeiros minutos, foram duas boas oportunidades: Hugo Cabral desperdiçou sem goleiro, enquanto Rincon assustou em chute forte de longa distância.

Pressionado, o Guarani chegou ao ataque com os laterais Lenon e Diego Giaretta e o volante Deivid, mas não exigiu intervenção difícil do goleiro adversário. Sem efetiva participação dos jogadores de frente, também por conta da forte marcação, o time de Campinas sofreu com a falta de criatividade. Com isso, o desempenho ficou aquém do esperado até o intervalo.

No segundo tempo, a partida seguiu morna, com pouquíssimas chances. Em descuido da defesa do Guarani, porém, saiu o gol. Com liberdade, Paulinho cruzou por baixo e Rincon, livre dentro da área, só teve o trabalho de desviar para o fundo das redes, com a bola entrando no alto.

Mesmo em desvantagem no placar, o Guarani sofreu para criar. A melhor chance foi com Bady, aos 40 minutos, após aproveitar cruzamento de Renanzinho. O time do Centro-Oeste, por sua vez, se fechou e apostou em descidas nos contra-ataques para sair do interior paulista com três pontos na bagagem.

Os dois times voltam a campo no final de semana. O Guarani enfrentará o São Bento, na sexta-feira, às 20h30, novamente no Brinco de Ouro, enquanto o Cuiabá vai jogar no sábado, contra o Brasil de Pelotas, na Arena Pantanal, às 19h.

FICHA TÉCNICA

GUARANI 0 X 1 CUIABÁ

GUARANI - Jefferson Paulino; Lenon, Ferreira, Luiz Gustavo e Diego Giaretta; Deivid (Renanzinho), Ricardinho e Bady; Vitor Feijão, Diego Cardoso (Éder Luís) e Michel Douglas (Davó). Técnico: Roberto Fonseca.

CUIABÁ - Victor Souza; Jonas, Ednei, Anderson Conceição e Paulinho; Escobar, Djavan, Alê (Jean Patrick) e Felipe Marques (Rodolfo); Hugo Cabral e Rincon (Marino). Técnico: Itamar Schülle.

GOL - Rincon, aos 26 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Wanderson Alves de Sousa (MG).

CARTÃO AMARELO - Jonas (Cuiabá).

RENDA - R$ 30.300,00.

PÚBLICO - 2.662 torcedores.

LOCAL - Estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas (SP).