Guarani pode ter a estreia de Richarlyson na partida contra o Oeste

Após o tropeço na rodada anterior, quando perdeu para o Criciúma por 3 a 2 e desperdiçou a chance até de assumir a liderança, o Guarani recebe o Oeste neste terça-feira, às 21h30, no estádio Brinco de Ouro, em Campinas (SP), em busca da reabilitação na Série B do Campeonato Brasileiro. Vitória sobre um adversário pelo qual não é derrotado há oito anos manterá o time alviverde em segundo lugar e na "caça" ao líder Juventude.

Nesta terça-feira, o Guarani poderá ter a estreia do volante Richarlyson, que finalmente teve a sua situação regularizada junto à CBF. Aos 34 anos, o ex-jogador de São Paulo e Atlético Mineiro deverá ser utilizado no meio de campo. No entanto, a tendência é que o técnico Oswaldo Alvarez, o Vadão, o relacione para o banco de reservas, para aproveitá-lo durante a partida. O atacante Fernando Fumagalli voltará à equipe.

O Oeste ocupa posição intermediária na tabela de classificação e não perde desde a segunda rodada. Mas algo incomoda o técnico Roberto Cavalo: o excesso de empates da equipe - foram cinco em oito rodadas. O treinador espera surpreender o Guarani nesta terça-feira e acabar com essa "sina".