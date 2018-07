Guarani pode ter três mudanças no time para encarar a Portuguesa pela Série C

Após a derrota por 1 a 0 para o Boa, na rodada passada da Série C do Campeonato Brasileiro, o Guarani pode ter três mudanças para enfrentar a Portuguesa, às 19h30 deste domingo, em jogo válido pela 15.ª rodada, no estádio Brinco de Ouro, em Campinas (SP). Líder do Grupo B com 28 pontos, o time campineiro tem a liderança ameaçada pela primeira vez, o que faz o técnico Marcelo Chamusca repensar a escalação utilizada na última partida.

A única mudança certa é na defesa. Com Leandro Amaro suspenso por ter recebido o terceiro cartão amarelo, Maurício deve formar a dupla de zaga com Ferreira. Fora isso, durante os treinamentos desta semana o treinador tem indicado que pode fazer alterações na lateral esquerda e no meio de campo.

Quem pode ganhar uma vaga no time é o lateral-esquerdo Denis Neves. Desde que retornou de lesão, ele ainda não conseguiu voltar ao time titular. A torcida tem cobrado Marcelo Chamusca pela utilização do atleta, que na derrota para o Boa sequer foi utilizado durante a partida, como vinha sendo feito nos jogos anteriores.

Outro nome que o treinador pode utilizar é o meia Renatinho, que substituiria Marcinho. Contratado há pouco mais de um mês, o ex-jogador do Mirassol fez a sua estreia pelo Guarani durante o segundo tempo da rodada passada, após se recuperar de lesão, e parece ter agradado o comandante bugrino.