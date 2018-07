Guarani promete brigar por vaga na Sul-Americana

Para tanto, ele acredita ser necessário somar de 10 a 12 pontos nos sete primeiros jogos. "É uma conta que nos satisfaz, porque seria metade dos pontos disputados, ou seja, 21 pontos em sete jogos", explicou Mancini, lembrando que depois o time pode se entrosar melhor durante a paralisação por causa da Copa do Mundo.

A comissão técnica, aliás, já conta com mais dois reforços: o zagueiro Rodrigão, ex-Ituano, e o volante Rodrigo César, revelação da Ferroviária. No total, já são 17 reforços e mais uma ou duas peças são esperadas para os próximos dias.

Depois do empate com o Atlético Paranaense, por 2 a 2, o elenco do Guarani ganhou folga nesta segunda-feira. Na terça, inicia os treinos para o jogo contra o Cruzeiro, domingo, em Campinas.