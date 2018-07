Guarani promete reformulação no elenco após eliminação na Série A2 paulista

Sem conseguir a classificação para as semifinais do Campeonato Paulista da Série A2 - a segunda divisão estadual -, após derrota por 1 a 0 para o Batatais na última rodada da primeira fase, o Guarani volta as suas atenções para o Campeonato Brasileiro da Série B. Para começar o planejamento, o clube já tem conversas adiantadas por reforços e prepara uma lista de dispensas.

As primeiras devem ser anunciadas nesta quarta-feira, data marcada para a reapresentação do elenco. Nomes como do goleiro Luis Henrique e dos volantes Ernani e Escobar, não aproveitados desde a chegada do técnico Osvaldo Alvarez, o Vadão, devem encabeçar a lista.

Quanto às contratações, o clube também já está no mercado e afirma ter negociações bastante avançadas, mas até o momento não revelou nenhum nome. Após a derrota para o Batatais, Vadão afirmou que cerca de oito jogadores já estão apalavrados para defender o time na Série B. "Apalavrado é uma coisa, assinado é outra. Especulação gera problema sério, a concorrência está muito grande", disse o treinador.

A estreia do time campineiro na segunda divisão nacional vai ocorrer no dia 12 de maio, em confronto contra o Brasil, de Pelotas (RS), no estádio Brinco de Ouro, em Campinas (SP). De qualquer maneira, a diretoria do clube quer começar a competição com o elenco fechado. O ex-presidente Horley Senna e o recém-eleito Palmeron Mendes vão fazer uma reunião com o executivo de futebol Marcus Vinícius, com o superintendente Anaílson Neves e com Vadão.