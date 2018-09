Guarani quer usar sequência de jogos em casa para se reaproximar do G4 da Série B

A sequência de quatro jogos sem vitória afastou o Guarani do G4, a zona de acesso, do Campeonato Brasileiro da Série B. Para voltar a sonhar com uma vaga na elite, o time campineiro aposta nas duas partidas seguidas que vai ter no Brinco de Ouro da: contra Juventude, nesta quinta-feira, e o CSA, no próximo dia 22.

O Guarani está na sétima colocação, com 38 pontos, quatro a menos que o Goiás, primeiro time do G4. Assim, trabalha para perder mais pontos em casa. Mas o aproveitamento atuando diante da sua torcida tem deixado a desejar, tanto que o time comandado por Umberto Louzer tem apenas a nona melhor campanha como mandante. Em 13 jogos, são seis vitórias, três empates e quatro derrotas.

O treinador fez um esboço do time titular no treinamento desta terça-feira para o confronto contra o Juventude. O zagueiro Fabrício está recuperado de contusão e retorna, assim como o meia Rafael Longuine e os atacantes Bruno Xavier e Bruno Mendes, que foram poupados e ficaram no banco de reservas contra o CRB, na última sexta-feira, no empate por 1 a 1, em Maceió.

Últimos reforços anunciados pela diretoria, o lateral-esquerdo Romário e o meia Matheus Anjos foram apresentados oficialmente. Os dois, assim como o volante Matheus Silva, podem ficar como opção no banco de reservas.