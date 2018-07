Guarani quita salários atrasados e promete um 2015 melhor

Em tempo de crise financeira, manter os salários em dia não é tarefa fácil, tanto que grandes clubes do Brasil estão com os pagamentos atrasados. O Guarani, porém, deu um grande passo para retomar os dias de paz nesta segunda após quitar os salários atrasados dos funcionários do clube.

De acordo com o presidente do Guarani, Horley Senna, os salários de setembro, outubro e novembro, além do 13.º, foram acertados. Assim, o clube entra em 2015 muito melhor do que terminou este ano.

Horley Senna ainda fez questão de deixar claro que a parceria com a Magnum, que hoje praticamente cuida do futebol do clube, não entrou nos pagamentos. Alguns parceiros e patrocinadores do clube foram os responsáveis por quitar os salários.

Com salários quitados e promessa de 2015 melhor do que 2014, o Guarani volta às atividades no dia 5 de janeiro. A estreia na Série A2 do Campeonato Paulista está marcada para o dia 1.º de fevereiro, no estádio Brinco de Ouro, em Campinas, contra o Monte Azul.