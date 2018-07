Guarani reage e empata com o Oeste, mas é o lanterna do Paulistão

Apesar de manter a invencibilidade de oito meses em casa, agora com 20 jogos, o Oeste perdeu a chance de encostar no Penapolense e está na 11.ª colocação, com 19 pontos, dois a menos que o time de Penápolis, o oitavo colocado. Já o Guarani segue em situação delicada, na lanterna com 10 pontos. A diferença para o Ituano, primeiro fora da zona de rebaixamento, é de três.

O primeiro tempo foi bastante equilibrado, mas apesar do Oeste ter mais posse de bola, quem criou os principais lances de perigo foi o Guarani. Ronaldo Mendes recebeu dentro da área e chutou por cima do travessão, assustando Jaílson, que fez boa defesa na sequência. A resposta rubro-negra saiu apenas aos 38 minutos, quando Dedê escapou bem pela direita e bateu rasteiro, exigindo grande intervenção de Renan.

O Oeste voltou mais acordado do intervalo e abriu o placar logo aos 6 minutos. Marcinho Beija-Flor recebeu passe nas costas de Cássio e bateu rasteiro, sem chances para Renan. O segundo gol não demoraria para sair. Aos 19, Lelê ficou com a sobra dentro da área, dominou livre de marcação e bateu na saída do goleiro.

Atrás do marcador, o Guarani partiu para cima e conseguiu diminuir com Ronaldo Mendes, que bateu rasteiro no canto de Jaílson depois de boa troca de passes. E o improvável aconteceu aos 45. Michel aproveitou cruzamento e desviou para o fundo do gol de cabeça, enquanto que a defesa ficou parada pedindo impedimento, que não existiu.

Os dois times voltam a campo no próximo domingo, pela 16.ª rodada. O Oeste recebe o Santos, às 18h30, no estádio Alfredo Castilho, em Bauru. Já o Guarani recebe o Atlético Sorocaba, às 16 horas, no estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas, em um duelo de desesperados.

OESTE 2 x 2 GUARANI

OESTE - Jaílson; Antônio Carlos (Osman), Dezinho e Ligger; Dedê, Leandro Teixeira, Paulo Vitor (Marcinho Beija-Flor), Wanderson e Fernandes; Lelê (Luiz Paulo) e Serginho. Técnico: Roberto Cavalo.

GUARANI - Renan; Oziel, Tiago Pagnussat, Cássio e Diogo (Michel); Coutinho, Mika (Wellington Monteiro), Marquinhos e Thiago Gentil (Cadu); Ronaldo Mendes e Siloé. Técnico: Branco.

GOLS - Marcinho Beija-Flor, aos 6, Lelê, aos 19, Ronaldo Mendes, aos 37, e Michel, aos 45 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Paulo Vitor (Oeste); Cadu, Ronaldo Mendes e Siloé (Guarani).

ÁRBITRO - Marcelo Rogério.

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio dos Amaros, em Itápolis (SP).