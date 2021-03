Guarani recebe aval da Justiça e já pode inscrever Matheus Davó, ex-Corinthians

O Guarani já tem o aval do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ-SP) para inscrever o atacante Matheus Davó, ex-Corinthians, no Campeonato Paulista. Segundo a decisão do juiz Gabriel Baldi de Carvalho, da 5.ª Vara Cível da Comarca de Campinas (SP), o jogador não pode ser responsabilizado por dívida alheia - no caso do Guarani com a empresa RDRN - e, por isso, liberou o atleta, que está há um mês em Campinas, para ser inscrito pelo clube paulista.

Por conta de uma dívida do Guarani com a empresa RDRN Participações e Empreendimentos LTDA, a Justiça havia bloqueado os direitos econômicos de Matheus Davó e atrelou a sua liberação ao pagamento dessa dívida, o que ainda não aconteceu. Além de um débito em torno de R$ 7 mil, a empresa também contesta a forma como aconteceu a ida do atacante para o Corinthians.

O magistrado afirmou que a penhora dos direitos econômicos de Matheus Davó já é o suficiente para garantir o pagamento à empresa e, por isso, não tinha necessidade de proibir o atleta de atuar. "Como a dívida deve ser paga pelo executado (Guarani Futebol Clube), as medidas efetivadas na execução devem se voltar contra ele, no único intuito de satisfação do crédito", disse a sentença.

Ainda assim, Gabriel Baldi de Carvalho exigiu a intimação de Matheus Davó para prestar esclarecimentos sobre sua transferência do Guarani para o Corinthians. O magistrado também solicitou ao banco Bradesco as informações de quem fez o depósito de R$ 700 mil na saída do atacante do Guarani, além de ter pedido ao Corinthians a apresentação da documentação sobre a cessão dos 20% dos direitos federativos do jogador e a apresentação, por parte do Guarani, do contrato de empréstimo do atleta ao clube de Parque São Jorge.

Emprestado pelo Corinthians até o fim do Estadual, Matheus Davó já desfalcou o Guarani contra Botafogo-SP (vitória por 1 a 0), Red Bull Bragantino (empate por 1 a 1) e São Bento (empate em 0 a 0).