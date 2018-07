Guarani retoma a liderança e segue invicto na Série C

O time campineiro chegou aos 18 pontos, um a mais do que o Caxias, com 17, enquanto o time goiano continua com 14 pontos, em terceiro lugar. O Mogi Mirim completa o G4, zona de classificação, com 13 pontos.

Para chegar à vitória, o Guarani usou a cabeça no segundo tempo. Henan, aos 22, e Edmilson, aos 31 minutos, marcaram os gols. O curioso é que está foi a primeira vitória do time de Campinas por um placar superior a 1 a 0. As outras quatro vitórias foram pela contagem mínima.

A grande campanha do Guarani ainda é reforçada pela sua defesa não ter sofrido nenhum gol em oito jogos, o que o deixou como único invicto na competição.

A nona rodada será realizada no final de semana. O Guarani vai enfrentar outro time goiano, indo até a cidade de Catalão, onde vai enfrentar o Crac, domingo à tarde. Pela manhã, o Vila Nova vai receber o Macaé.

A disputa da liderança do Grupo A está muito equilibrada. Três clubes aparecem com 17 pontos: Sampaio Corrêa, Cuiabá e Luverdense. O quarto colocado é o Fortaleza, com 16.

Confira os resultados da oitava rodada:

Brasiliense-DF 0 x 0 Santa Cruz-PE

Macaé 2 x 1 Mogi Mirim-SP

Fortaleza 3 x 0 Cuiabá-MT

CRB-AL 1 x 0 Sampaio Corrêa-MA

Treze-PB 2 x 1 Águia-PA

Betim-MG 1 x 0 Madureira-RJ

Barueri 0 x 2 Caxias-RS

Duque de Caxias 1 x 1 Crac-GO

Luverdense-MT 2 x 0 Baraúnas-RN

Guarani 1 x 0 Vila Nova-GO