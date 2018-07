Guarani sai atrás, mas busca empate contra a Portuguesa pela Série A2

Guarani e Portuguesa fizeram um dos melhores jogos do Campeonato Paulista da Série A2, neste domingo cedo, com o empate por 1 a 1, no estádio Brinco de Ouro. O visitante saiu na frente e sofreu a igualdade somente nos acréscimos, em cobrança de pênalti. O jogo foi válido pela 16.ª rodada e tinha os dois times atrás da quarta vitória seguida.

Mesmo sem vencer, o Guarani se manteve em quarto lugar, com 27 pontos, dentro da zona de classificação. Agora está invicto há oito jogos. A Portuguesa atingiu os 23 pontos, ocupando a décima posição.

O Guarani começou melhor e, empurrado por sua torcida, buscava pressionar nos minutos iniciais para abrir o placar. A Portuguesa, explorando os contragolpes, também levava perigo e equilibrava as ações. E justamente em uma dessas escapadas em velocidade, o time visitante saiu na frente aos 20 minutos. Luizinho acionou Thiago Feltri pela esquerda e o lateral cruzou para Bruno Duarte completar de primeira para o gol.

O time da casa ainda tentou o empate antes do intervalo, mas parou na defesa bem postada da Portuguesa e em intervenções do goleiro Ricardo Berna, principalmente em chutes de fora da área de Fumagalli.

O Guarani começou a segunda etapa em ritmo forte, pressionando a Portuguesa, e só não marcou porque Ricardo Berna seguia se destacando. Mas com o passar do tempo, os bugrinos passaram a entrar em desespero e, com isso, criaram menos chances. Apesar do grande volume de jogo, o time não chegava ao empate.

Mas aos 45 minutos, a bola tocou na mão do lateral Amaral dentro da área. Na cobrança do pênalti, o experiente Fumagalli foi perfeito, colocando a bola no alto aos 47 minutos, e levantou os mais de 12 mil torcedores que foram ao Brinco de Ouro, recorde de público na competição.

As duas equipes voltam a campo na próxima quarta-feira pela 17.ª rodada da Série A2. Às 16 horas, o Guarani enfrenta o Mogi Mirim, no estádio Vail Chaves. Mais tarde, às 20 horas, a Portuguesa recebe o São Caetano, no Canindé.