Guarani se assusta com goleada sofrida em jogo-treino com Palmeiras A ideia inicial era que o novo time formado pelo Guarani tivesse um teste duro, para que o técnico Marcelo Chamusca pudesse ter uma real visão do estágio do time que na próxima semana vai estrear no Campeonato Brasileiro da Série C. Mas a derrota elástica para o Palmeiras nesta quarta-feira, por 6 a 2, deixou incomodados dirigentes e membros da comissão técnica. O jogo-treino foi realizado à tarde na cidade de Atibaia, onde o clube paulistano faz pré-temporada para o Brasileirão.