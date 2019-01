Guarani se reforça com jogadores que estavam na Bélgica e Coreia do Sul

O Guarani anunciou nesta quarta-feira a chegada de mais dois reforços para a temporada 2019. Em comunicado divulgado pela assessoria de imprensa, o clube confirmou a contratação do meia Carlinhos, que estava no Standard Liège, da Bélgica, e do atacante Fernando Viana, ex-Suwon City, da Coreia do Sul.

Carlinhos, de 24 anos, tem passagens por Internacional e Red Bull Brasil, mas fez boa parte da carreira na Europa. Passou por Bayer Leverkusen e Jahn Regensburg, na Alemanha, FC Aarau e FC Thun, na Suíça, e Estoril Praia, em Portugal. Em 2017, foi contratado pelo Standard Liège, onde estava desde então.

Fernando Viana, por sua vez, está fora do Brasil desde 2016, quando trocou o Joinville pelo Botev Plovdiv, da Bulgária. Depois, mudou-se para os Emirados Árabes, onde defendeu o Al Dhafra, antes de acertar com o Suwon City. Em território nacional, o atacante de 26 anos teve passagem marcante pelo Joinville, clube que defendeu por quatro temporadas. Revelado pelo Atlético Mineiro, também tem passagens por Paraná e Ituano.

Além da dupla contratada, o Guarani também garantiu a permanência do volante Fabrício Bigode. Ele chegou ao Brinco de Ouro em julho, emprestado pelo Sport, clube com o qual rescindiu o contrato na Justiça por conta de salários atrasados.